Sig det med blomster

Elever fra Nordstrandskolen forskønnede i sidste uge Hartkornsvej

Elevernes udsmykning af området ved Hartkornsvej sidste onsdag, den 17. marts, var en del af Billedkunstens Dag – en dag, hvor der sættes fokus på børn, unge og billedkunst.

Dagen markeres i hele landet ved, at børn og unge arbejder med billedkunst. På Nordstrandskolen skulle eleverne arbejde med temaet »sig det med blomster« – for at hylde den glæde, der vækkes på denne tid af året, hvor de små, farverige blomster begynder at titte frem. Og projektet udløste en flot »udstilling« i rabatten ud for skolen.