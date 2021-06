Sild, Dragør og bølger

I middelalderen sagde man, at silden stod så tæt i Øresund, at man kunne plante en hellebard (en middelalderlig stridsøkse i sildestimerne). Og det hele gik op i en højere enhed, da Helle Barth tog over i sin tale og fortsatte med at sige, at silden har været forudsætningen, Dragør er resultatet og bølgerne er fremdriften.

Samarbejdsprojekt

Projektet er idéudviklet og faciliteret af Kunstforeningen Refleksioner og er støttet af Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond samt Nordstrandskolen.

For Kunstforeningen Refleksioner i Dragør, hvor man tager afsæt i lokalhistorien, var det naturligt, at det stedspecifikke kunstforløb skulle handle om sild.

Det hele startede i forårsmånederne. 70 elever har deltaget i »huskunsterforløbet« sammen med billedkunster Jesper Aabille.

Fremtidige kunstner?

Billedet af træsnittet »Olaus Magnus’ sildefangst« fra 1500-tallet, har været afsæt for kunstprojektet, og det kunne også ses afbildet i elevernes linoleumstryk.

Billedkunstner Jesper Aabille viste også stolt, hvordan eleverne med fine nuancer i bølgerne blå har formået at skabe smukke kunstværker.

Hvem ved, om der gemmer sig på en Per Kirkeby eller Olafur Eliasson i Dragør?

Ferniseringen sluttede af med uddeling af Salte Fisk.