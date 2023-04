Simon Kvamm – også en forretning

Dragør Strandhotel lagde tirsdag den 18. april lokaler til det seneste medlemsmøde i Dragør Erhverv.

Foreningens formand, Rasmus Gundelund Nielsen, indledte med dels at fortælle om planerne for de kommende arrangementer, dels at præsentere Dragør Kommunes nye erhvervs- og turismekonsulent Charlotte Brendstrup, der netop er blevet ansat.

Herefter introducerede formanden forsamlingen for aftenens hovedperson Simon Kvamm – entertainer, musiker, komiker – og erhvervs-drivende. Talenterne er utallige, men denne aften handlede det om »forretningen Simon Kvamm«. Med udgangspunkt i enkle spørgsmål fik tilhørerne et godt indblik i historien, udfordringerne og mulighederne i at drive en virksomhed baseret på de unikke evner, personen Simon Kvamm besidder.