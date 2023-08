Skipperbyens Dag

Livet i Dragør, da skipperne havde deres gang i byen, er omdrejningspunkt for Skipperbyens Dag, der lørdag den 26. august kl. 11–17 afholdes for første gang.

Bag arrangementet står byens tre museumsforeninger, Dragør Museumsforening, Amagermuseets Venner og Danmarks Lodsmuseumsforening. På dagen inviterer foreningerne børn og voksne til en dag på havnen i skippernes og skipperkonernes tegn.

I løbet af Skipperbyens Dag vil børn og barnlige sjæle kunne stifte bekendtskab med byens historie og prøve nogle af de opgaver, dagligdagen i Dragør i skippertiden har budt på.

Det vil blandt andet være muligt at navngive og forberede navigationen af eget skib, prøve kræfter med pligter i hjemmet såvel som dem, der hørte til på skibene samt at smage specialiteter fra Dragør og fra sejlskibenes rejser. Man kan sågar møde en Dragør-skibsreder og høre om hans oplevelser på de syv verdenshave.

Det vil også være muligt at opleve havnens smakkejoller og Lodsbåd 202 – og man vil kunne se og høre mere om kutteren Elisabeth K574, der foruden sit fiskervirke også i sin tid sejlede jøder over Øresund under Anden Verdenskrig.

På havnen vil også flere gamle teknikker fra byens storhedstid med søfart som omdrejningspunkt fremvises f.eks. rebslageri, bådbygning og måttefletning.

Skipperbyens Dag forventes at være årligt tilbagevendende begivenhed med forskellige aktiviteter, der har til formål at formidle byens historie.

Arrangementet er velgørende, og al overskud går til Museum Amagers arbejde med at levendegøre og bevare Amagers historie.

Museerne på havnen vil have gratis entré.