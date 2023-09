Skolerne skal ud i universet

Traditionen tro afholdes der i denne uge naturvidenskabsfestival på Dragørs skoler og sfo’er. Temaet for årets festival, der er en national begivenhed, som finder sted hvert år i uge 39, er »Ud i universet«.

I anledning af den anden rummission, mission Huginn, med dansk deltagelse af Andreas Mogensen har naturvidenskabsfestivalen i år rummet som omdrejningspunkt.

I Dragør skal alle 4.-klasser besøge kirkerne for at tale om skabelsesberetninger, 5. årgang skal i samarbejde med museet agere turistguider for besøgende fra rummet, mens 7.-klasserne skal en tur på Planetarium, hvor de skal se planetariumshowet »Liv i rummet« og filmen »Den verden vi ikke ser«. 9.-klasserne skal til Maritimt Hus og ud i motorbåd i samarbejde med UngDragør for at undersøge det mikroskopiske liv under overfladen.

I temaugen denne gang bliver eleverne sendt på opdagelse efter svar på nogle af de allerstørste spørgsmål om universet. På Dragør Skole skal eleverne blandt andet designe deres egen rumstation og kreere oplevelseskasser med planeterne, mens flere klasser på Nordstrandskolen og Store Magleby Skole skal producere faglige podcast om rummet.

Eleverne i indskolingen er godt rustet til naturvidenskabsfestivalen, da de i sfo’erne sidste år i flere uger arbejdede med »Månebaseprojektet«, hvor børnene gennem en række kreative værksteder lærte at bygge raketter og månebiler, at lave astronautmad, at designe rumhjelme og at spille månefodbold.

Åbent hus

I morgen, torsdag den 28. september, kl. 14–16.30 byder skolerne velkommen til alle forældre og øvrige familiemedlemmer som kulmination på ugen, der er gået i universets tegn. Her kan eleverne vise deres projekter fra ugen frem.

Naturvidenskabsfestival arrangeres af Astra – det nationale naturfagscenter. Festivalens formål er at engagere børn og unge i de naturvidenskabelige og teknologiske fag og derved at give dem lyst til at løfte blikket og kigge ud i universets milliarder af galakser med milliarder af stjerner.