Smittetallet falder – dog ikke i Dragør Sogn

Incidenstallet for nye smittede i Dragør Kommune er fortsat svagt faldende. Den truende nedlukning af hele kommunen er dermed rykket længere væk, men selvom incidenstallet på kommuneniveau falder, er tallet fortsat højt for Dragør Sogn

Af Birgit Buddegård

I den seneste tid er incidens-tallet for coronasmittede i kommunen steget så kraftigt, at Dragør Kommune har været i risiko for at blive automatisk nedlukket.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at kommunen på blot en uge – fra den 26. maj til 2. juni – gik fra et incidenstal på 69,75, som anses for værende lavt, til et incidenstal på 279,74.

Den 3. juni udsendte kommunen derfor en sms til alle mobilnumre i Dragør Kommune med opfordring til at lade sig teste ofte og undgå sammenkomster m.m.

Tæt på nedlukning

Dragør Kommune har været i risiko for nedlukning, men med et svagt fald i incidenstallet for nye smittede på kommuneplan og med de initiativer, kommunen har sat i værk for at undgå automatisk nedlukning, ser det ud til, at kommunen undgår nedlukning.

Men i Dragør Sogn har tallet været støt stigende, og der er, i skrivende stund, fortsat en reel mulighed for, at sognet må lukke ned.

Statens Serum Institut offentliggør hver dag klokken 14 de nye smittetal – og mandag den 7. juni var der således fortsat en risiko for, at sognet må lukke. Tirsdagens smittetal offentliggøres først efter, at denne avis er gået i trykken, men man kan orientere sig på dragoer-nyt.dk samt på kommunens hjemmeside.

Kommunen, der i sidste uge sendte tre klasser hjem fra Dragør Skole, oplyser nu, at alle klasser er tilbage på skolen.

Og kommunen er ikke bekendt med, at der skulle være smitte blandt beboere på Omsorgscenteret Enggården.