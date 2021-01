Vi har modtaget:

Socialdemokratisk dobbeltspil om fødsler

I forskellige medier optræder Socialdemokratiets nye spidskandidat til Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, med påstand om, at hans parti skam er imod hjemsendelse af mor og nyfødt otte timer efter fødslen. Det passer bare ikke. Socialdemokratiet spiller dobbeltspil.

52 jordmødre på Hvidovre Hospital har fredag den 8. januar sendt et relevant protestbrev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) over, at det for flere uger siden, på deres arbejdsplads, er blevet meldt ud, at »tilbuddet om to overnatninger på barselsgangen for førstegangsfødende fra april 2021 ikke længere står ved magt«.

Jordmødrene påpeger, at det skaber ulighed i sundhed, når det offentlige tilbud ikke er godt nok.

Det påvirker også barnets trivsel, hvis forældrene ikke får den nødvendige støtte og vejledning til amning og barnets trivsel i de første timer og dage. I værste fald kan der forekomme situationer, hvor vi risikerer, at forældrene ikke reagerer på tegn på mistrivsel hos den nyfødte.

Som politiker i Region Hovedstaden ved enhver, at sådanne drastiske beslutninger om at sende nyfødt og mor hjem otte timer efter fødslen ikke kan foreslås og gennemføres, uden at Socialdemokratiets regionsrådsformand og direktion selvfølgelig er dybt involveret i beslutningen. Og mere end det – vær helt sikker på, at hverken regionsrådsformand eller direktion har protesteret.

Nu er sagen kommet frem i offentligheden. Det er valgår. Og pludselig forlyder det, at socialdemokratiet selvfølgelig er imod hurtig hjemsendelse. Det er ikke særlig troværdigt. Men godt vi har medierne til at sætte lys på dette hykleriske dobbeltspil.

Med venlig hilsen

Finn Rudaizky, DF

Medlem af Region Hovedstaden

Sundhedsordfører