Søbadet åbnet

Søndag den 1. maj kl. 07 blev Dannebrog hejst i morgensolen over Dragør Søbad, og bademester Tanya Ingwes kunne atter fra billetkontoret begynde salget af sæsonkort.

Som altid var der rift om sæsonkort nr. 1 – som for andet år i træk gik til Sonja Sølyst. Hun havde da også været tidligt oppe for at få fat i det eftertragtede kort. Allerede ved 6-tiden var hun på søbadet for at få sig en morgendukkert og kom således forrest i køen.

Andre måtte sande, at det var en dårlig beslutning at bade før, man havde fået fingrene i sæsonkortet. Flere oplevede nemlig – mens de var i vandet – at blive overhalet i køen.

Det var dog hverken det smukke solskin eller vandtemperaturen, der var dagens samtaleemne i køen. Det var derimod vanddybden – eller måske nærmere manglen på samme.

»Vi kan godt ønske os lidt mere vand,« lød det med et skævt smil fra Tanya Ingwes.

Dragør Nyt vil også i år – hver uge – sommeren igennem bringe oplysningen om vand- og lufttemperaturen fra Dragør Søbad.