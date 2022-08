Skæve prioriteter

Under et økonomiudvalgsmøde i sidste uge kom det frem, at kommunens administration indhenter tilbud på motionsredskaber, godkendelse fra Fredningsnævnet, byggetilladelse og eventuel landzonetilladelse.

En bekostelig affære, der blandt andet fjerner fokus fra efterslæbet på vedligeholdelse af kommunale ejendomme, bygninger, skoler, institutioner, fortove, stier og veje i hele Dragør – fra Nordstranden til Sydvestpynten.

Sideløbende spares der benhårdt på børn, unge og ældre i vores lille by.

Men politikerne har som bekendt altid råd til flere indvielser af projekter, fotosessioner, champagnebobler og guldsaksens lette dans gennem de røde silkebånd.

Bakkerne er ikke til pynt

Dragørborgerne bruger naturen aktivt. Den er ikke til pynt, men vi værner om den. Vi er, så at sige, omsorgsfulde naturforbrugere.

Man kan sagtens motionere i naturen uden at fylde den med apparater. I dag er der da også masser af muligheder for at røre sig i bakkeområdet: Gåtur med hunden, stavgang, almindelig gang, løb, armbøjninger, cykeltur osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Søvangsbakkerne fungerer som et lifligt og rekreativt område, der byder på høj biodiversitet, hvilket mange af os finder ro i og sætter stor pris på – også motionister.

Det flade Amager

Det vil være en kæmpe fejltagelse at placere et dusin øjebæer omkring det smukke bakkelandskab. Vi har ikke brug for flere naturforringende anlægsprojekter fra politisk side.

Gad godt vide, om lokalpolitikerne eksempelvis ville placere 10–12 træningsstationer i Grushullerne på Nordstranden som et nyt kommunalt projekt – men tænker umiddelbart, at det nok ikke kommer på tale.

Kommunalbestyrelsen sagsbehandler sit Søvangsbakke-projekt i morgen, torsdag den 25. august. Så må vi håbe, at indlæringskurven ikke fortsat er flad som Amager.

Stop projektet nu. Lad os nyde, værdsætte og være i naturen på dens egne præmisser.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune