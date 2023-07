Sommer på museerne

Sommerferietiden er som altid lig med en masse af liv og aktivitet på byens mange museer.

Ud over den normale udstilling på Danmarks Lodsmuseum vil der frem til og med fredag den 7. juli kl. 11–16 under titlen Lodsens Lærling være ekstra sjov for hele familien. Herefter går man tilbage til den normale åbningstid, som er onsdage samt lørdage og søndage fra kl. 14–16 frem til udgangen af september måned.

Historiefortæller Pernille Stockfleth vil som Kejserlodsens kone to gange i løbet af dagen fortælle historier om det spraglede liv på havnen, og om hvordan det er at være gift med selveste Kejserlodsen.

Man kan her blandt andet deltage i en spændende sansejagt, der tager deltagerne rundt på museet for ved hjælp fra sanserne opleve livet som lods. Der skal både smages, føles, røres, høres og ses.

Her i sommertiden holder man på Dragør Museum frem til udgangen af september åbent fra tirsdag til søndag kl. 11–16 (entré). På Mølsteds Atelier holdes åbent frem til og med søndag den 27. august hver weekend fra kl. 12–16.

Aktiviteter i St. Magleby

I morgen, torsdag den 6. juli, kl. 13–15 bliver der afholdt »Dyrevennernes dag« på Amagermuseet i Store Magleby. Museets to dyrepassere vil her vise rundt, mens de fortæller om dyrene, og om hvordan de lever på gården.

Fredag den 7. og lørdag den 8. juli vil Amagermuseets Venner afholde »kaffesalon« i storstuen på Nordgård.

Tirsdag den 11. juli skydes Amagermuseets store sommerferieoplevelse i gang. Her vil man som »Amagerbonde for en dag« kunne deltage i en masse sjove aktiviteter.

Der er liv i sommerkøkkenet, hvor madmor bager pandekager.

Selv kan man prøve kræfter med det snavsede vasketøj, der trænger til en tur på vaskebrættet eller i vaskevuggen. Også i haven kan man aktiv. Her skal grøntsagerne graves op, vaskes og »køres til torvs«, som man sagde i gamle dage, når de gode grøntsager fra Amager fyldt på en hestevogn skulle køres ind til torvet i København for at blive solgt. Endelig kan man møde gårdens dyr.

På museumsgårdene vil der være udstillinger om Amagers kultur – man har her muligheden for at tale med museumsværterne og få sjove opgaver at løse.

Entré. Se også annoncen på side 5.