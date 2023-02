Specialskoletilbud i Dragør

I forbindelse med Budget 2023 vedtog forligspartnerne fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre at undersøge, om det vil være muligt at drive et specialskoletilbud lokalt i Dragør for på den måde at kunne undgå at skulle købe dyre tilbud hos private leverandører. Torsdag den 9. februar fik Børne-, Fritids- og Kulturudvalget så en forløbelig orientering om status for arbejdet og herunder et bud på, hvordan en specialpædagogisk eller psykologisk indsats vil kunne varetages i Dragør Kommune.

Forvaltningen er sammen med skolelederne på Dragørs tre skoler nået frem til, at det i form af en række specialklasser er muligt at etablere tilbuddet lokalt i kommunen.

For at få mere fleksibilitet – og samtidig undgå godkendelse og administrative opgaver i forbindelse med åbningen af en helt ny skole – foreslås det nye specialskoletilbud etableret i forbindelse med en af de tre skoler i kommunen. Det er stadig ikke afklaret hvilken.