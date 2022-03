Spil i aktivitetshuset

Der var spænding og fine gevinster, da der i søndags, den 20. marts, var søndagsbanko i Dragør Aktivitetshus’ festsal, hvor de spillelystne gæster ud over spillepladerne også fik kaffe og småkager med i entréprisen.

Mere spil

Allerede på søndag, den 27. marts, er der nok et arrangement i aktivitshuset.

Og denne gang er der tale om et åbent hus-arrangement, hvor der ud over et minibankospil vil være introduktion i kortspillene whist, l’hombre og bridge, samt i spillene skak, trionimus og billard.

Gratis adgang.