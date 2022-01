Vi har modtaget:

Spionchefen – i Dragør-vinkel

Kunne sagen om fængslingen af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, »bare« være en forskellig faglig vurdering om, hvad som er hemmeligt, og hvad som kan offentliggøres?

For cirka ti år siden oplevede Dragør Lokalhistoriske Forening chefen for FE give en ganske åbenhjertig indføring i principper og i faktuelle sager for FE.

Foreningen havde efter år formået at få Sandagergårds kassernechef i dialog, hvor hans krav var, at der kun skulle tales om bebyggelsen.

Dagen før blev foreningen ringet op af kaptajnen, som ønskede at forvisse sig om, at foredaget kun var for medlemmer. Med det oplyste, spurgte han, om FE kunne stille med to mand i stedet for bare ham – hvilket han fik et okay til.

For de cirka 30 deltagere blev det en overraskelse, da de to ankom. Kaptajnen i fuld uniform var suppleret med Forsvarets efterretningschef i civil.

FE-chefen talte i cirka to timer, hvor han gennemgik en lang række aktuelle emner – herunder enkelte emner rejst via spørgsmål fra salen. Meget spændende.

Det var også ret interessant at følge kaptajnens ansigtsudtryk under seancen. Det faldt ikke ind i hans holdning til dialog med FE, kunne man se. Han virkede under visse emner som aldeles paf – for ikke at sige lamslået.

Kan Lars Findsen-sagen skyldes noget så enkelt, som en forskellig holdning til begrebet hemmelighed?

Der findes naturligvis emner, som er dybt fortroelige, og som skal behandledes som sådan. Ingen tvivl. Men sager, som tidligere er påstemplet »top secret«, kan jo have skiftet status gennem tiden.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti