Stor grad af tryghed i Dragør

Rigspolitiets tryghedsmåling er for første gang lavet på kommuneniveau – med positive toner fra Dragør

Af Birgit Buddegård

Rigspolitiet foretager hvert år en tryghedsmåling, som måler borgernes grundlæggende tryghed i deres respektive nabolag samt borgernes tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis der er behov for det. Der er tale om en stikprøvemåling, og et lille udsnit af borgere i politikredsen har deltaget – i alt er der afgivet 2.601 besvarelser.

I år er tryghedsmålingen for første gang lavet på kommuneniveau, hvorfor der ikke kan laves en meningsfuld sammenligning med tidligere års målinger.

I målingen angiver 87,2 procent af borgere i Dragør Kommune, at de er grundlæggende trygge. Ligeledes viser undersøgelsen, at en stor andel af borgerne i Dragør – 83,8 procent – har tillid til, at politiet kommer, hvis de skulle få brug for det. Til sammenligning er niveauet for hele politikredsen henholdsvis 84,1 procent og 81,9 procent. Tallene fra Dragør viser rigtig gode tendenser, siger politidirektør Anne Tønnes, der glæder sig over, at så mange borgere føler sig trygge i deres hjem og har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.

»Vi hviler dog ikke på laurbærrene, men arbejder hele tiden for, at flest muligt borgere skal føle sig trygge – både i Dragør og i hele politikredsen. Derfor har vi også taget de udfordringer, vi så sidste år med indbrud i Dragør meget alvorligt og har sat målrettet ind for at få vendt kurven,« siger politidirektøren.

Stigning og fald

Fra 2018 til 2019 var der en stigning i antallet af anmeldte indbrud i Dragør Kommune, som ifølge politidirektøren kan skyldes, at omrejsende kriminelle havde udset sig et eller flere områder af kommunen og har begået indbrud der i en kortere periode.

For 2020 ser udviklingen foreløbigt noget bedre ud. Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse er i første halvdel af 2020 faldet med knap 33% i forhold til samme periode i sidste år – fra 70 anmeldelser i 2019 mod 47 i 2020.

»De seneste måneder har vi været i en helt særlig situation på grund af coronakrisen, hvor mange mennesker har opholdt sig langt mere derhjemme, end de plejer, og det er selvfølgelig en central del af forklaringen på faldet i indbrud. For det er alt andet lige sværere at begå indbrud, når borgerne er hjemme. Vi monitorerer hele tiden udviklingen og arbejder målrettet på, at de gode tendenser fortsætter, også nu hvor samfundet åbnes op igen,« siger Anne Tønnes.

Hele undersøgelsen kan ses på politi.dk – den kan findes på rigspolitiets nyhedsliste.