Stor politiøvelse i Dragør

Politiet afholdt i sidste uge en storstilet politiøvelse i Kongelunden og flere forskellige steder i Dragør. Dragør Nyt fulgte med, da øvelsen kom til vængekvarteret

Af Birgit Buddegård

»Byen er i trygge hænder,« grinede en politbetjent til Drag-ør Nyts udsendte, der torsdag eftermiddag fulgte i hælene på de mange betjente, der deltog i en stor politiøvelse.

Denne dag kom politiet kørende fra Kongelunden i 20 til 25 såkaldte »hollændervogne«, så var man ikke klar over, der blev afholdt øvelse, havde man nok tænkt, at der var noget helt galt.

De mange politibiler gjorde holdt ved Sylten, og ud myldrede et stort antal politibetjente, hvoraf en del af dem hurtigt iførte sig en rød vest for at udgøre de »demonstranter«, som de øvrige betjente skulle øve sig på at holde i skak.

Det hele foregik med stor realisme. De havde bannere med slagord og flag – og ikke mindst en stor tromme, som en politibetjent slog på med stor energi. Det var ret tydeligt, at han morede sig.

Fra Sylten gik »demonstranterne« ret larmende ned ad Engvej, mens politbetjentene bad dem skrue ned for støjen, så de kunne tale sammen, og oplyste om maskeringsforbuddet.

Adskillige politibiler fulgte efter flokken ned i vængekvarteret, hvor nogle beboere måtte stoppe på cyklen, mens de mange politibetjente passerede.

Indsats ved optøjer

Politiet trænede det såkaldt MIK-koncept, der står for mobilt indsats-koncept, som de for eksempel bruger ved optøjer i forbindelse med demonstrationer og fodboldkampe, og der deltog iført fuldt indsatsudstyr betjente fra flere politikrede.

Der vil blive gennemført lignende øvelser onsdag den 30. november kl. og torsdag den 1. december, begge dage klokken cirka 8–18, oplyser Københavns Politi.