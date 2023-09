Store-legedag i byens ældste daginstitution

Med en stor legedag vil Dragør Menighedsbørnehave på lørdag, den 2. september, fra kl. 11–14 fejre, at det nu er fire år siden, at en stor gruppe forældre, efter Dragør Kommune af økonomiske grunde havde opsagt overenskomsten, gik i gang med arbejdet om at bevare børnehaven.

Legedagen, der også vil fungere som en generalprøve for næste års 75-års-jubilæum, finder sted på Kirkevej 172.

Lang historie

Allerede i 1943 var der et stort behov for børnehavepladser i Dragør Kommune. En gruppe af forældre anmodede derfor kommunalbestyrelsen om, at:

»Drage omsorg for, at der var et sted, hvor mødrene trygt kunne sende deres børn af sted om morgenen og hente dem rene og velpassede ved 5-tiden igen.«

Mødrene var nemlig dengang henvist til børnehaver i Kastrup eller Tårnby eller til to pasningsordninger i private hjem. Her var der plads til henholdsvis ti børn i det uopvarmede atelier i Chr. Mølstedsgade og til seks børn i Alice Jensens hjem i Von Ostensgade. Begge steder med tønde-klosetter i gården.

Drag­ør Menighedsbørnehave er byens ældste daginstitution.

Vanskelig opstart

Der kom til at gå seks år, inden børnehaven på Kirkevej kunne slå dørene op, og det blev »Kristelig foreningen for mænd og kvinder i Dragør«, der tog initiativet og fik godkendt den private institution.

Første tanke var at gøre brug af Missionshuset på Vestgrønningen, men da Høyers villa i efteråret 1947 blev sat til salg, blev det besluttet at købe denne villa i stedet for.

Midlerne til de nødvendige bygningsmæssige ændringer og indretning af villaen blev søgt hos Arbejds- og Socialministeriet, men ministeriet kunne desværre meddele, at byggekvoten for det kommende år allerede var opbrugt.

Det var således ikke lyse udsigter at stå over for, men en planlagte basar med blandt andet hjemmehæklede grydelapper samt kaffe- og kagesalg gav et flot overskud på hele 13.100 kr. Disse penge skulle fortrinsvis have været brugt til indkøb af inventar, men sammen med et tilskud fra kommunalbestyrelsen viste beløbet sig at være nok til en ombygning. Dog måtte den påtænkte tilbygning, der skulle have rummet en vuggestueafdeling, skrinlægges midlertidigt.

Fra privat til selvejende

I det vedtagne budget for 1949 kan man se, at der blev budgetteret med 40 børnehavebørn a 20 kr. pr. md. – og således kunne den private børnehave holde åbningsfest den 2. februar 1949.

Årene gik, og i 1974 gik man i gang med at udvide og ombygge børnehaven.

I 1977 indgik man driftsoverenskomst med Dragør Kommune, således at institutionen gik fra en privat til en selvejende institution. Kort fortalt kom kommunen til at råde over antallet af pladser, ligesom man fra kommunalt hold fastsatte forældrebetalingen og budgettet. Bestyrelsen stod for pædagogikken og personaledelen.

Dette samarbejde varede til og med den 31. juli 2019, hvor politikerne med et halvt års varsel opsagde overenskomsten.

Det lykkedes forældregruppen at finde en løsning, og børnehaven er nu igen – som for 74 år siden – en privat institution.

Alle er velkomne – se annoncen på side 7.