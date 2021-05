»Power« på farverne

Blomster er en passion for Lisa Johansen, der nyder arbejdet med at leve sig ind i kundernes ønsker og behov.

Forretningen har mange stamkunder, men Lisa Johansen hviler ikke på laurbærrene, men følger med og udvikler hele tiden forretningen, så kunderne altid finder det ypperste inden for blomster. For der er også mode i blomster, fortæller hun. Lige nu er der »power« på farverne, siger hun – mens det for år tilbage var de mere afdæmpede. Men mode eller ej, hun sætter en ære i at skabe en buket, der passer til modtageren.

Brudebuketter i dag skal være lidt »vildt,« fortæller Lisa Johansen – lidt bohemeagtigt. Og det er jo en glæde, når en ung, vordende brud kommer og fortæller, at storesøsterens brudebuket var fra Store Magleby Blomster – og det vil hun også have.

Til mor og barn-buketter kan man få vedhæftet et par af »Lykkens galocher«, som en dame strikker til forretningen. Det er populært.

Netop nu er butikken fyldt med små studenterhuer på pinde, der kan sættes i buketterne til de studenter, der snart springer ud i friheden fra eksamensbordene – og der er hjerter til mors dag, så dagen kan blive fejret med manér.

Lisa Johansen lægger vægt på detaljen, og derfor er forretningen leveringsdygtig i bånd i alle farver – og naturligvis også sølv- og guldbånd, så alle mærkedage kan bliver markeret.