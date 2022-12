Stort flertal for Kommuneplan 2022

Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse vedtog den 27. oktober en ny plan for kommunen – Kommuneplan 2022.

En kommuneplan er en samlet plan for alle kommunens arealer.

»Jeg er meget tilfreds med, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen er enige i retningen for kommunens fysiske udvikling. For en kommuneplan er et meget vigtigt dokument for en kommune. Det er her, kommunalbestyrelsen udtrykker sine mål og forventning til udviklingen af kommunens arealer den næste lange årrække. Og denne gang har vi haft særlig fokus på byfortætning med grundejeres mulighed for at udstykke nye grunde i kommunen,« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Den nye kommuneplan er inddelt i de seks temaer: byerne, transport og mobilitet, det åbne land, fritid og turisme, bevaring og kulturarv samt klima og energi.

Mange høringssvar

Mange har været interesseret i at give deres mening tilkende i forbindelse med den offentlige høring af udkastet til Kommuneplan 2022.

Særligt omkring netop emnet byfortætning, som grundlæggende handler om, hvilken grundstørrelse og bebyggelsesprocent som kommunalbestyrelsen finder hensigtsmæssig for udviklingen af boligområder i kommunen.

I den forbindelse er udarbejdet en slags hvidbog med alle de indkomne høringssvar. Disse svar kan læses på kommunens hjemmeside i kommenteret form.

»Der skal lyde en kæmpe tak for den store interesse, borgere og grundejerforeninger har vist. Det giver et klart signal om, at man er engagerede og gerne vil give sin holdning til kende. Særligt fra Søvang er kommet mange input omkring fremtidig grundstørrelse,« siger Kenneth Gøtterup.

Byfortætning

Drag-ør Kommunalbestyrelse vedtog på baggrund af høringssvarene at holde fast i de hidtidige retningslinjer i Kommuneplan 2009 for Søvang.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at de ønsker en praksis i Søvang, hvor byplanvedtægtens krav om udstykning af grunde med mindste-grundstørrelser på 700 m2 skal håndhæves mere restriktivt.

Denne nye praksis forventes politisk behandlet i januar 2023.

I øvrige byfortætningsområder i Dragør Kommune besluttede kommunalbestyrelsen retningslinjer for mindste-grundstørrelser på 550 m2 og en bebyggelsesprocent på 30.

Det vil i fremtiden betyde, at flere grundejere på sigt kan få mulighed for at udstykke deres grund, når der er udarbejdet nye lokalplaner på baggrund af den nye kommuneplan.

Udtalelse fra mindretallet

Liste T stod uden for det flertal i kommunalbestyrelse, som vedtog Kommuneplan 2022. I en udtalelse oplyser lokallisten fem grunde til, at de ikke ville stemme for kommuneplanen i sin endelige form.

Ifølge T-gruppen vil Kommuneplan 2022 komme til at indeholde mulighed for, at der i Søvang kan opføres eller indrettes dobbelthuse med en mindstegrundsstørrelse på 600 m2, og der kan udstykkes grunde på ned til 600 m2 til fritliggende boliger. Denne grundstørrelse vil give en mere markant fortætning, end de 700 m2 – som var det, de 167 høringssvar fra grundejere og grundejerforening i Søvang enstemmigt ønskede som minimumstørrelse.

Liste T mener ligeledes, at den nye kommuneplan kun giver mulighed for skovrejsning ved Kongelunden. Liste T ønsker, at der også gives mulighed for skovrejsning på kommunens areal syd for genbrugspladsen.

»Vi ser skovrejsning som en af mange knapper, der skal drejes på for at styrke naturen og biodiversiteten i Drag-ør Kommune og bidrage til den europæiske målsætning om 30% beskyttet natur i 2030,« skriver liste T i deres begrundelse.

Den tredje grund er, at lokallisten mener, at Kommuneplan 2022 udlægger arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen til boligformål. Liste T ønsker at fastholde det grønne areal som et grønt område.

Det er ligeledes udpegning af et areal på ni hektar til op imod 200 boliger nord for Kirkevej ved Thimannsvænget, der står for den fjerde grund. Liste T ønsker ikke at inddrage de åbne arealer langs Kirkevej til boligbyggeri, men at fastholde det åbne land mellem Store Magleby og Drag-ør. T-gruppen mener, at byggeri på arealet strider mod kommuneplanens generelle retningslinje for boligbyggeri, der angiver, at der ikke udlægges nye arealer på bar mark til boligbyggeri.

Sidste punkt er planen om at omdanne Rosenlund fra sommerhusområde til boligområde. Ifølge liste T er det urealistisk intentionspolitik, der vil kræve ændring af både Planloven og Fingerplanen fra 2019 – herunder ændring af støjzonerne for at kunne gennemføres.