Stort fremmøde til årets første juniorklub

De unge fra 6. klasse fik på en lun sommeraften for første gang lov at besøge klubben efter de for dem sædvanlige åbningstider. Når man kommer i juniorklubben i 6. årgang, er man nemlig endelig blevet gammel nok til at prøve at gå i aftenklub.

For at give en lille forsmag på, hvordan det er at gå i ungdomsklub om aftenen, slås dørene til Krudthusets lokaler hver mandag aften fra kl. 18–21 op for alle de unge, der går i juniorklub på Elisenborg, Krudthuset eller Sølyst.

Årets første aften for juniorklubben var godt besøgt.

Uden for var der aktive drenge, der var i fuld gang med en fodboldkamp med de voksne, mens der på skateboardrampen ved siden af blev øvet tricks.

Inden for på loftet var der fuld smæk på en stor stikboldkamp. Men der var også plads til mere stilfærdig hygge med puslespil, nørkleri på det kreative værksted – og som altid var der godt gang i gamer-rummet.

Flere af de unge prioriterede også at deltage i en fælles dialog med pædagogerne om, hvordan fremtidens juniorklub skulle se ud, og om, hvad der skulle sættes på klubprogrammet for resten af året.

Når de voksne ikke lige fik bank i boldspil, var der tid og ro til gode samtaler med de unge. Mange af de unge foretrak dog at hænge ud med hinanden og snakke indbyrdes, alt imens der blev hørt musik og gået om bord i snacks, nachos og resterne af dagens ret.

CL