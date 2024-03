Strygermusik i kirken

Absalon String Quartet giver koncert i Dragør Kirke søndag den 10. marts kl. 15.

Strygerkvartetten er et ungt ensemble dannet i 2020 med base i København.

Absalon String Quartet har sidste år udmærket sig ved at vinde 1.-prisen i P2’s Kammermusikkonkurrence. Og prisen var ikke den første for ensemblet, for allerede året efter dannelsen opnåede kvartetten anerkendelse, da de vandt 2021-udgaven af Rued Langgaard Konkurrencen – og i den forbindelse spillede til åbningskoncerten af Rued Langgaard Festivalen samme år. I løbet af sommeren 2022 har den fremadstormende kvartet givet flere koncerter, blandt andet på Bornholms Musikfestival og Oslo Kammermusikfestival.

Kvartetten består af violinisterne Thera Ortved og Andreas Larsen samt Alva Rasmussen på bratsch og Hedda Aadland på cello.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 8 i Dragør Nyt nr. 10 – 2024.