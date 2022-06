»Vi har haft 2.000 fodboldspillere i alderen 4 til 12 år i gang på vores fantastiske anlæg over de to dage, og vores bedste bud er, at vi havde 4.000 tilskuere. Så det har været en kæmpe fodboldfest med masser af fodbold, sol, glade fodboldbørn, livlige gæster, fuld gang i Tutten i klubhuset, boder, hoppeborge og engagerede frivillige, der tilsammen fik vist, hvordan man sparker coronaen til hjørne, fortæller boldklubbens stævneansvarlige, Nana Pasler.

Stævnet er båret igennem af en stor gruppe frivillige kræfter – en masse voksne til at stable stævnet på benene, afvikle og pakke sammen. Og på banerne var det 50 af klubbens egne ungdomsspillere, der i fællesskab varetog dommerrollen på de 20 baner.

Mange af klubbens egne hold deltog i det dejlige pinsevejr, som sammen med de mange fremmødte skabte en kulisse, der ikke kunne have været bedre.

»Det kan altså bare noget helt særligt, når vi sammen får sådan et stævne til at ske. Det blev bemærket og værdsat af de mange deltagere, og vi lyttede os til, at vi får rigtigt mange gengangere blandt deltagerne til næste år. Og da vores hovedsponsor, Lidl, og borgmester Kenneth Gøtterup var forbi søndag, var det også lutter positiv feedback, vi fik,« lyder det fra en glad boldklub-formand, Søren Houen Schmidt.

De mange deltagere fik fortjente medaljer på podiet foran klubhuset, og det gav ekstra oplevelser i løbet af weekenden – især da Dragør Boldklubs tidligere formand, Arne Kindler, satte gang i klubbens fællessang »Vi er ikke som de andre« – og da borgmester Kenneth Gøtterup søndag overrakte medaljer behørigt iført kommunens borgmesterkæde.