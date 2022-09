Sving kalkkosten

Beboerforeningen for Dragør Gamle By, Dragør Museumsforening og Dragør Bevaringsnævn inviterer til kalkning på lørdag den 24. september kl. 11–13. Her vil de i fællesskab give svar på, hvordan en stor del af bygningerne i Dragørs gamle bydel kan stå nærmest som var de nye, endda selvom mange af dem er mere end 200 år gamle.

På Kalkdagen, der finder sted på Dragør Havneplads, vil nogle af byens murere forklare om kalkningens mysterier, og som deltager vil man selv få lov til prøve at svinge kalk-kosten, så man kan få grundlag for at afgøre, om kalkning er en gør det selv-opgave, eller om man synes, det er bedre at bede en professionel tage sig af sagen.

En producent af kalk stiller også op på dagen og giver indblik i fremstilling og brug af ægte kalk.