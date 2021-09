Vi har modtaget:

Sydamagerlisten er sat på skinner

En historisk dag

Torsdag den 26. august blev en historisk dag. På en meget velbesøgt stiftende generalforsamling blev Dragørs nye lokalliste »Sydamagerlisten« sat på skinner.

Partiets førsteprioritet er en konstruktiv sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommuner.

På generalforsamlingen blev de foreløbige kandidater udpeget, og partiets principprogram samt vedtægter blev vedtaget.

Virkeligheden i Dragør

Dragør har siden kommunalreformen i 2007 været landets mindste »landfaste« kommune. Siden da er vi løbende blevet drænet for økonomi og kompetencer.

I 2007 blev 238 små kommuner langt sammen til 65 kommuner – mens 33 andre kommuner fortsatte uforandret.

Alle sammenlagte kommuner sparede i snit imellem 9 og 10% alene på administrationen.

Dragør ville ikke lægges sammen, men fik dispensation til at fortsætte. Desværre. Set i bakspejlet må vi erkende, at det er meget dyrt at være lille. Det er dyrt at have eget rådhus, egen kommunal-bestyrelse, egen direktion, egen forvaltning, egen vej- og parkafdeling osv.

Dragør Kommune lider under dårlige nøgletal, manglende vedligeholdelse, løbende gældsætning og et synligt kompetencefravær. Det koster Dragørs borgere mange penge – hvert eneste år.

Dragør har – efter Sydamagerlistens opfattelse – ikke den økonomiske og faglige robusthed, der er nødvendig for at drive, vedligeholde og udvikle en tidssvarende kommune.

Derimod har Tårnby fine nøgletal, styr på økonomien og lavere indkomst- og ejendomsskat. Hvad er det, vi frygter?

Sælg rådhuset

Dragør kan i teorien godt overleve, men det giver ingen mening at fortsætte som en udpint, lukningstruet overlevelseskommune.

Lad os starte med at sælge rådhuset. Vi behøver ikke eget rådhus. Et rådhus har ikke samme funktion som tidligere. Borgerne betjener sig i dag helt overvejende af digitale selvbetjeningsløsninger.

Et rådhus på Amager Landevej og en lokal borgerserviceafdeling i Dragør eller Store Magleby opfylder vores behov.

Tårnby Rådhus har ovenikøbet bedre service, længere åbningstider og kortere sagsbehandlingstider.

Historiens lære

Også i 1974, da Store Magleby og Dragør blev lagt sammen, gav det anledning til store protester og store følelser. Men kan man i dag overhovedet forestille sig, at vi havde fortsat som to selvstændige kommuner?

Hvorfor skulle vi i dag ikke, ligesom 238 andre kommuner, kunne fusionere os til en større økonomisk og faglig tryghed. En ny Dragør-Tårnby Kommune eller Sydamager Kommune?

Det kommer før eller siden, men lad os gøre det, mens vi endnu kan stå op.

Informationsmøde

Det nystiftede parti »Sydamagerlisten« holder informationsmøde lørdag den 4. september kl. 15.00 i Tolderhuset, Strandlinien 3, Nordre Mole. Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

cand.jur

Borgmesterkandidat

Sydamagerlisten.dk