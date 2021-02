Takeaway er tilbage

Dragør Bibliotekerne er atter klar med takeaway, så læselysten kan få frit løb igen. Desuden er nedlukningen brugt til flere praktiske tiltag

Af Birgit Buddegård

Efter længere tids nedlukning tilbyder Dragør Bibliotekerne igen takeaway-service – alle ugens dage. Bibliotekerne tilbyder både en såkaldt »Take Away-pose«, hvor læseren har bestilt en emnepose, og egentlige reserveringer af en bestemt titel. Leder af bibliotekerne, Henriette Ritz Kylmann fortæller til Dragør Nyt, at borgerne har taget godt imod tilbuddene.

Ved afhentning skal der holdes to meters afstand og bæres mundbind – og der er én person på job ad gangen på biblioteket – assisteret af en kollega, der arbejdende hjemmefra finder titler til takeaway, der er tilgængelige for lånerne.

De nuværende restriktioner gør det desværre ikke muligt at bruge de selvbetjente faciliteter på Biblioteket i Hollænderhallen.

Udviklingstiltag i en coronatid

Henriette Ritz Kylmann fortæller også, at de har brugt nedlukningsperioden til at implementere brugen af appen Biblioteket til at udlåne materialer.

Appen betyder, at man nu kan undgå køer ved afleverings- og udlånsmaskinerne. Og desuden gør den udlån på biblioteket i Hollænderhallen mindre sårbart, når der fra den 1. juli i år kommer flere dage med selvbetjening. Skulle der for eksempel være en opdatering af systemet i den selvbetjente tid, kan borgerne låne via appen i stedet for.

Digital læsegruppe

Bibliotekerne har også oprettet en digital læsegruppe, og gruppen har haft deres første digitale møde.

Gruppen læser litteratur, der kan lånes via eReolen, og aftalen er, at de inden sommer skal mødes fysisk – såfremt det bliver muligt.

I uge 9 afholder bibliotekerne litterær quiz via Teams, og der er naturligvis præmier til vinderne.

Dragør Bibliotekerne deltager i livesendingerne om fredagen til Dragørs skoler – og fortsætter nedlukningen efter uge 8, erklærer bibliotekerne sig klar med flere digitale forfattermøder.

Tiden under nedlukningen er også brugt til noget praktisk – publikumstoiletterne på Dragør Bibliotek er nymalede, og desuden er personalet i gang med en større kassations-kampagne, så hylderne er klar til de mange nye bøger, der er købt ind.

Yderligere info: drabib.dk