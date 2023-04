Tekstilaffald på vej

Madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald samt restaffald. Alle bør efterhånden have stiftet bekendtskab med de ni affaldsfraktioner, som løbende er udrullet i Dragør Kommune. Nu er den 10. – og efter planen sidste – affaldsfraktion, nemlig tekstilaffald, på vej.

Det er et krav, at alle danske kommuner den 1. juli skal være klar til indsamling af tekstilaffald. Kommunens forvaltning er i samarbejde med Amager Ressourcecenter i fuld gang med planlægningsarbejdet.

Forvaltning havde tre forslag til indsamling af den 10. fraktion: Opsætning af en 240-liters container ved alle husstande eller uddeling af plastsække til indsamlingen.

Det blev dog den tredje – og billigste – løsning, kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde torsdag den 30. marts. Det betyder, at byens borgere selv skal sørge for at anskaffe klare plastposer til indsamling af tekstilerne – evt. med et klistermærke på.

Dragør Kommunes forvaltningen havde forinden anbefalet denne model, da de øvrige to modeller blev anslået til at være dyre og krævende administrativt.

Økonomisk er affaldsområdet et »hvil i sig selv-område«. Det betyder, at indtægter og udgifter skal modsvare hinanden. Omkostningerne for indsamling af tekstilaffald vil blive dækket gennem affaldstaksterne.

Kun ødelagte tekstiler

I Dragør anslår forvaltningen, at man årligt vil kunne indsamle cirka 37 tons tekstiler med den nye ordning.

Det indsamlede tekstilaffald vil blive genanvendt som tøjfibre i nye produkter, og derfor er ideen, at man med ordningen får indsamlet tekstiler, der ikke længere kan anvendes, som f.eks. hullet eller slidt tøj.

Kan tøjet fortsat anvendes som beklædning, anbefales det, at man afleverer det til velgørende organisationer.

TM