Nyt fra Dragør Tennis:

Tennissportens Dag

Lørdag den 30. april kl. 11–13 fejrer Dragør Tennis »Tennissportens Dag« med åbent hus fra for nysgerrige i alle aldre.

Sammen med tilbuddet om en sjov aktivitet sammen med familien stiller Dragør Tennis også en gratis både hyggelig og underholdende oplevelse i udsigt. Det loves, at klubben vil sørge for, at alle kommer godt i gang – og vil stå klar med udlån af ketsjere til dem, der ikke selv har en med.

Sportstøj – og godt humør – anbefales.

Se mere i annoncen på side 7 i denne udgave af Dragør Nyt.