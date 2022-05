Tre omgange senere blev løbet atter sat fri. Mc-Elrea var hurtigst ved genstarten, men Frost holdt trit med ham. Allerede på den efterfølgende omgang slog Danial Frost til. Han fik plads til at komme forbi – og snuppede derved 1.-pladsen fra Hunter McElrea.

Dansk-amerikaneren Benjamin Pedersens podiedrømme forsvandt på 12. omgang, da Matthew Brabham blokerede bremserne og ramte ind i siden på Pedersen, der efterfølgende røg af banen.

Sting Ray Robb udnyttede uheldet og bragte sig op på 3.-pladsen.

De tre forreste fik hul og trak fra resten af feltet. Trekløveret holdt hele vejen til mål. Danial Frost vandt sin første Indy Lights-sejr foran McElrea og Sting Ray Robb.

Længere tilbage gav Linus Lundqvist og Christian Rasmussen tilskuerne et show. Efter sammen at have kørt op gennem feltet kørte Christian Rasmussen over målstregen som nummer fire, mens Lundqvist indtog femtepladsen.

Lynnedslag

Lørdag var det igen blevet blev løbstid for de 14 biler i Indy Lights-feltet. Dagens løb skulle køres kort tid, inden dagens hovedevent – Indycar-grandprixet – og det skulle vise sig at få stor indflydelse på forløbet.

Dagen var startet med tørvejr, men på grund af et voldsomt regn- og tordenvejr og endda lynnedslag tæt på banen under løbet, man afbryde efter 12 omgange.

Da løbet blev afbrudt, lå Linus Lundqvist på 1.-pladsen foran Matthew Barbham, der havde lavet en fantastisk start og byttet sin startplacering som nummer fire ud med 2.-pladsen.

For at undgå forsinkelser af dagens hovedevent blev genstarten af Indy Lights-løbet udskudt, indtil Indycar-løbet var kørt færdigt. Før Indy Lights-feltet kunne stille op til genstart, gik der således mere end fem en halv time – og nu var det på en regnvåd bane.

Igen var Linus Lundqvist hurtigst og trak fra modstanderne. Bag ham kæmpede Rasmussen, Barbham, Frost og Pedersen om de efterfølgende placeringer. De fire kørte side om side ned mod det første sving, for at forsøge så sent opbremsning som muligt. Det blev Christian Rasmussen, der vandt kampen – og 2.-pladsen.

Matthew Barbham satte sin chance for en podieplads over styr med en kørefejl, der betød, at han røg flere pladser ned i feltet.

Lundqvist kørte 20 fejlfrie omgange i front. Men i løbets sidste otte omgange fik danskeren sat svenskeren under pres. Rasmussens omgangstider var nemlig på dette tidspunkt godt et halvt sekund hurtigere, end Lundqvists – men et forspring på knap fem sekunder skulle hentes.

Christian Rasmussens mulighed for at indhente Lundqvist forsvandt dog, da han lavede en lille køre-fejl. Derefter trak Linus Lundqvist yderligere to sekunder væk fra Rasmussen og kørte først forbi det ternede flag – godt tre sekunder før Christian Rasmussen.

»Jeg kørte til stregen – og også lidt over stregen,« lød det efter løbet fra en skuffet Christian Rasmussen, der selv mente, at han skulle have gjort det bedre.

Bag de to hurtige skandinavere kæmpede Frost, McElrea og Benjamin Pedersen hårdt om den sidste podieplads. De blev dog alle snydt på de sidste omgange af en yderst velkørende Sting Ray Robb, der fra en 13.-plads kørte sig op og snuppede 3.-pladsen.

Stillingen

Med sejren i weekendens andet løb udbygger Linus Lundqvist føringen i Indy Lights-mesterskabet. Og Christian Rasmussen kan nu se fremad. Han rykkede med de to flotte resultater fra 11.-pladsen op på 6.-pladsen og har nu igen fået kontakt med de forreste.

Indy Lights-feltet mødes næste gang i Detroit Grand Prix’et, der køres på banen Belle Isle Park i weekenden den 4.–5. juni – og også denne gang med to løb.