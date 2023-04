Turiststafetten er givet videre

På Dragør Turistråds generalforsamling mandag den 27. marts valgte turistrådets mangeårige formand, Axel Bendtsen, at give stafetten videre.

Det blev Malin Lindeblad Kadijevic og Nicklas Kristensen som overtog stafetten og skal nu i fællesskab varetage formandskabet.

Malin Lindeblad Kadijevic og Nicklas Kristensen oplyser, at de vil sikre åbenhed omkring turismen, da de mener, at det er helt afgørende, at turismen har opbakning fra Dragørs borgere.

»Beboernes og de erhvervsdrivende interesser varetages bedst gennem enighed,« lyder deres vision for fremtidens arbejde i rådet.

Den gamle formand er glad for, at en ny generation er kommet til, og håber på, at byens borgere vil tage godt imod de to nye formænd.