Uddeling af erhvervspris

Helle Barth, der ud over at være medlem af kommunalbestyrelsen også sidder i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, udtalte:

»Det er dejligt at konstatere, at vi igen i år har kunnet finde en prismodtager drevet af at gøre hverdagen bedre for mange af vores ældre medborgere. Hjemmeplejeopgaven er vigtig – ikke blot i relation til den praktiske hjælp, men også i relation til den menneskelige kontakt i hverdagen.«

Jeanet Mouritzens ord lød efter overrækkelsen således:

»En stor tak til Venstre i Dragør for at tildele os erhvervsprisen. Det er vi meget glade og taknemmelige for. Det er dejligt at blive anerkendt for det gode arbejde, vores stærke medarbejderteam yder hver dag til de ældre i kommunen – i øvrigt i et godt samarbejde med Dragør Kommune.«