Udendørskoncert

Efter forrige weekends mange koncerter under Dragør Havnefest var der igen livemusik søndag den 20. august. Her var det »Mormor Duo«, der gav koncert på plænen ved Engparken på Sydstranden. Blandt de veltilfredse tilhørere var blandt andre flere, der var kommet frem ved at være taget på tur med Cykling uden alder.

Mormor Duo består af Mette Soldan Keller og Stine Nordberg Petersen.