Udeserveringssæson forlænget

Det bliver muligt at nyde sin kaffe eller drink udendørs foran caféer og restauranter resten af året. Det blev en kendsgerning, da By-, Erhvervs- og Planudvalget tirsdag den 6. oktober besluttede, at udeserveringssæsonen forlænges til udgangen af december måned.

Sagen blev taget op i udvalget efter, at Dragør Kommunes administration i september afholdt et møde med Dragør Gadelaug. Her fremlagde restauratørerne et ønske om, at der gives dispensation til at forlænge udeserveringssæsonen grundet den særlige covid-19-situation, som har givet udfordringer på caféer og restauranter, der ikke må lukke så mange gæster ind, som de plejer. Samtidigt har de restauratører på Dragør Havn, som har udeservering, ansøgt om en lignende dispensation.

Der er ikke fastsat konkrete regler om, hvornår udeserveringssæsonen er. Tidligere år har det været kutyme, at sæsonen begynder i april måned – afhængigt af vejret. På samme måde som sæsonens slutning er sket afhængigt af vejret. Normalt har den sluttet omkring efterårsferien.

I begyndelsen af juni måned i år gav By-, Erhvervs- og Planudvalget tilladelse til benyttelse af offentligt vejareal til udeservering. Tilladelsen gjaldt indtil udgangen af denne måned. I forbindelse med udvalgets forlængelse af sæsonen er der dog kun givet tilladelse til, at opsætningen af møblementer og udeserveringen må foregå langs restauranten eller caféens facade.

TM