Udskydning af vedligehold og indkøb

Nye besparelser er i støbeskeen – nedskæringen i busdriften giver ikke en effekt hurtigt nok, og samtidig er der udsigt til manglende lejeindtægter på havnen

Flertallet fra Socialdemokratiet, Konservative og Venstre (ACV) vedtog – med modstand fra Sydamagerlisten, liste T og løsgænger Lisbeth Dam Larsen – på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, torsdag den 27. april, at spare på busdriften ved at reducere antallet af aftenafgange på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og lufthavnen. Besparelsen skal dække et merforbrug på en halv mio. kr., som Movia blandt andet som følge af forhøjede brændstofpriser har varslet.

Køreplansændringerne på linje 35 træder dog først i kraft til november, når en ny leverandør overtager driften. Besparelsen ved reduktionen vil i år derfor kun udgøre 100.000 kr.

Det resterende beløb skulle efterfølgende findes i Plan, Teknik og Erhvervs driftsbudget.

Manglende lejeindtægter

Det var derfor Klima-, By- og Erhvervsudvalgets opgave at anbefale en række besparelser, der skulle dække de resterende 400.000 kr. på busdriften. Oven i det er det kommet frem, at Dragør Havn ikke kommer til at opnå de lejeindtægter, man har budgetteret med. Udvalget skulle således på deres møde, onsdag den 10. maj anbefale besparelser på yderligere en halv mio. kr.