Udstilling i Dragør Havnegalleri

Fra fredag den 11. til og med torsdag den 17. august udstiller Pernille Fich malerier i Dragør Havngalleri, Strandlinien 17.

Hovedtemaet i Pernille Fichs udstilling er coronaepidemien med restriktionerne, der blandt andet betød, at man i sociale sammenhæng, kun måtte mødes i små grupper – og helst udendørs. Motiverne i Pernille Fichs malerier afspejler, hvordan restriktionerne motiverede folk til at mødes på bænke eller trappesten over en kop kaffe eller et glas vin.

Udstillingen byder også på muligheden for at se en række små billeder, der er lavet i et stramt formsprog.

Pernille Fich udstiller også billeder i stærke farver af blomsterbuketter, hvor hun har forsøgt at indrage baggrunden, således at det ikke bare er buketten, der er afbilledet, men at maleriet fungere som helhed.

Dragør Havnegalleri har åbent alle dage i udstillingsperioden fra kl. 13–18.