Uheld og fejl kostede Rasmussen

Sejrsstimen blev stoppet for racerkøreren fra Dragør, da USF2000-serien i weekenden belv kørt på Indianapolis Grand Prix Circuit

Christian Rasmussen kunne ikke finde samme fart i bilen som i de foregående seks løb, som alle havde resulteret i sejre.

Torsdag den 3. og fredag den 4. september skulle Christian Rasmussen forsvare sin suveræne 1.-plads i USF2000-serien, da 7., 8. og 9. løb i serien skulle køres på Indianapolis Grand Prix Circuit.

Allerede ved torsdagens kvalifikationsløb kunne man se, at der ikke var den samme fart i Christian Rasmussens bil, idet han ikke kunne følge med i de andre. Men han kvalificerede sig dog som nummer fem.

Hurtigst i kvalifikationsløbet var Kiko Porto, mens to af Christian Rasmussens konkurrenter i mesterskabet, Reece Gold og Eduardo Barrichello, skulle starte henholdsvis som nummer to og tre. Jack William Miller var sidste kører, der var hurtigere, end Rasmussen.

Rutsjebaneturen var dog først lige begyndt for Christian Rasmussen. En kørefejl på første omgang af 7. løb sendte Christian Rasmussen på en snurretur. Han fik dog reddet bilen tilbage på banen på en 14.-plads.

Kiko Porto udnyttede sin poleposition optimalt. Han trak tidligt i løbet fra resten af feltet, mens der var hård kamp bag ham.

Reece Gold begyndte dog at indhente Porto, og på 11. omgang var der igen samling forrest i feltet – nu med Barichello på 3.-pladsen.

En kørefejl af Gold efter et angreb på Porto sendte Barrichello op på 2.-pladsen.

Kiko Porto kæmpede for at holde fast i 1.-pladsen – men forgæves. På 14. omgang overhalede Eduardo Barrichello. Reece Gold udnyttede muligheden og smuttede også forbi Kiko Porto og tog 2.-pladsen.

Der var ingen ændringer i toptre i de resterende få omgange. Dermed kunne Barichello køre først over stregen med Gold og Porto på de efterfølgende pladser.

Bagved havde Christian Rasmussen kæmpet sig op på en 6.-plads og kunne således begrænse sit pointtab til de øvrige konkurrenter.

Uheld koster

Fredag var der kvalifikationsløb til 8. løb i USF2000-serien. Her måtte Christian Rasmussen atter se sig slået. Han kvalificerede sig dog alligevel som nummer fire – blot 0,1581 sekunder efter Kiko Porto, som igen var hurtigst.

Barrichello kvalificerede sig som nummer to, mens Jack William Miller blev tre’er. Reece Gold var denne gang langsommere, end Rasmussen, og startede på 5.-pladsen.

Eduardo Barrichello lavede en perfekt start, da 8. løb blev sat i gang. Allerede i første sving overhalede han Porto og indtog 1.-pladsen. Den uheldige Porto tabte endnu flere pladser, og allerede efter en enkelt omgang var han nede på 6.-pladsen.

Mens Barrichello forrest trak væk fra de øvrige, lykkedes det Porto at kæmpe sig tilbage. Han overhalede Gold på 5. omgang – og otte omgange senere kørte han forbi Christian Rasmussen.

Barrichello havde fart i bilen og kørte først forbi det ternede flag foran Jack William Miller og Christian Brooks. Barrichello kørte hurtigste omgang og vandt dermed forreste startposition i 9. løb, der blev kørt senere samme dag.

Kiko Porto blev nummer fire knap 0,5 sek. hurtigere end Christian Rasmussen, der sluttede som nummer fem. Reece Gold, sluttede som nummer syv.

Med næsthurtigste tid rykkede Christian Rasmussen helt op på 2.-pladsen i startgridden til 9. løb. På de følgende pladsen fandt man Jack William Miller, Michael d’Orlando, Reece Gold, mens Kiko Porto skulle starte som nummer seks.

Løbet når dog slet ikke at komme i gang, før uheldet ramte Christian Rasmussen. På formationsomgangen blev han utilsigtet ramt bagfra af Michael d’Orlando, hvilket resulterede i skader på begge biler. Rasmussen blev tvunget til reparationer på bilen, hvilket gjorde, at han kom to omgange bagud.

Forrest startede Barrichello igen flot – efterfulgt af Miller og Gold, der udnyttede Rasmussens og d’Orlandos uheld.

Miller overhalede efter to omgange Barrichello, og kort tid efter smuttede Reece Gold også forbi.

Jack William Miller kørte et perfekt løb – lige indtil sidste omgang, hvor Gold lagde pres på Miller, som lavede en bremsefejl. Reece Gold udnyttede øjeblikkeligt fejlen og indtog 1.-pladsen og få omgange senere også sejren.

Miller kørte over målstregen som nummer to, men en straf for at køre usikkert tilbage på banen efter bremsefejlen betød, at han måtte indkassere en staf på 5 sekunder. Med denne straf rykkede Christian Brooks op på 2.-pladsen, mens Porto blev nummer tre. Barrichello blev nummer fem.

Christian Rasmussen sluttede på en 21.-plads – tre omgange bag vinderen.

Fortsat forrest

Selvom Christian Rasmussen ikke havde de bedste to dage på Indianapolis Grand Prix Circuit holder han dog stadig fat i den samlede førsteplads. Modstanderene er dog kommet lidt tættere på danskeren – særligt Reece Gold og Eduardo Barrichello, der havde nogle gode løb.

»Altså vi kom ind til weekenden med en tro på, at vi kunne lave historie, med syv sejre i træk. Sådan gik det ikke, men alligevel fik vi gode point med til mesterskabet. Samtidig blev der også byttet rundt på konkurrenterne, så jeg tabte ikke så meget terræn i mesterskabet, som jeg kunne have gjort,« lyder det fra Christian Rasmussen.

Danskeren får dog mulighed for en hurtig revanche – USF2000-serien tager nemlig allerede den kommende weekend, den 11.–13. september, til Mid-Ohio Sports Car Course, hvor sæsonens 10., 11. og 12. løb skal køres.

TM