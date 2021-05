Vi har modtaget:

Underskriftindsamling mod UNESCO

I strålende solskinsvejr forgik der igen indsamling af underskrifter imod UNESCO i Dragør på Neels Torv i weekenden.

Allan Karlsson og undertegnede bød de mange borgere både fra den gamle by og udenfor den gamle by velkommen.

Det var fantastisk at opleve de mange positive mennesker, der takkede for indsatsen og nærmest stod i kø for at underskrive mod UNESCO i Dragør. Det var for os ingen tvivl om, at mange følte sig overgået i processen og kunne slet ikke følge de politiske ambitioner.

Den kommende weekend – lørdag den 1. og søndag den 2. maj – vil det igen være muligt at bidrage med underskrifter til »Borgerinitiativet mod UNESCO i Dragør« på Neels Torv kl. 11–12.

Med venlig hilsen

Thomas Krebs

Strandlinien 31