UNESCO-beslutning udskudt

Torsdag den 19. november blev en konsekvensvurdering og den videre proces af Drag-ørs ansøgning om optagelse på UNESCOs verdens-kulturarvsliste behandlet i kommunalbestyrelsen.

Der var stor interesse blandt medlemmerne i kommunalbestyrelsen. Borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) tilkendegjorde da også allerede i sin opsummering af sagen, at den fylder meget i både den politiske dagsorden og for byens borgere.

Borgmesteren berettede, at han i dagene før mødet havde forsøgt at samle hele kommunalbestyrelsen for at lave en fælles strategi for den videre proces omkring UNESCO-ansøgningen. Det havde dog ikke været muligt at finde enighed blandt de 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

»Det er en stor sag, der potentielt har konsekvenser for Dragør – men også mange muligheder for byen,« forklarer Eik Dahl Bidstrup, der mener, at det er vigtigt, at det er en samlet kommunalbestyrelse, der anbefaler ansøgningen over for staten og UNESCO.

Borgmesteren ytrede herefter ønske om at skabe en platform for dialog imellem partierne i kommunalbestyrelsen og de borgere, der har bekymringer eller spørgsmål til en udnævnelse til verdenskulturarv.

Arkivfoto: Thomas Mose.

Økonomi

I forvaltningens oplæg kan læses klare økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Oversættelsen og trykning af UNESCO-ansøgningen vil koste 400.000 kr. Af det beløb skal der findes yderligere 300.000 kr. i budgettet.

Hvis Dragør bliver udpeget til at komme på verdenskulturarvslisten, vil der ifølge forvaltningen være yderligere udgifter for kommunen. De anslår, at der skal bruges cirka en halv mio. kr. til at revidere lokalplanen for den gamle bydel samt et større beløb på at ansætte personale til administrationen.

Socialdemokratiet har ligesom de øvrige partier været tilhænger af en ansøgning. Men på mødet gav medlem af Verdensarvsrådet Lisbeth Dam Larsen (A) udtryk for, at hun er rystet over de mange konsekvenser – blandt andet økonomiske – der var på dagsordenen ved torsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Hun har tidligere fået at vide fra kulturstyrelsen og UNESCO-arbejdsgruppen, at Dragør Kommune ikke skulle gøre mere, end de gør i dag.

»Det er noget beskæmmende, at der pludselig skal afsættes flere millioner kroner, hvis Dragør optages på kulturarvslisten,« lyder det fra Lisbeth Dam Larsen, der understreger, at Socialdemokratiet ikke er klar til at afsætte midlerne. »De penge vil vi hellere bruge på SOSU’ere og pædagoger,« fortsætter hun, og understreger, at optagelsen ikke må koste penge.

Nikolaj Bertel Riber (A) udtrykker ligeledes bekymring om, hvilke ressourcer, det kræver fra forvaltningen.

Liste T har heller ikke en forventning om, at det skal koste en masse penge, men de er dog villig til at afsætte midler. Ebbe Kyrø (T) mener samtidig, at det vil trække økonomi til kommunen, hvis Dragør kommer på verdenskulturarvslisten.

Også Dansk Folkeparti blev utilpas over forvaltningens forslag på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde og ikke mindst de økonomiske forudsigelser. Morten Dreyer (O) mener efter en samtale med kulturarvsstyrelsen godt, at det kan gøres knap så ambitiøst og dermed billigere for kommunen.

Øget turisme

Ebbe Kyrø fortæller, at han er knap så skeptisk over for forslaget. Han mener, at der er en magi over UNESCOs verdenskulturarvsliste, og synes, at det er sjovt, at »lille« Dragør kan komme ind i det fine selskab. Han mener, at man bedre kan styre turismen, hvis man er under UNESCO-paraplyen.

Morten Dreyer mener, at gæster skal være velkomne i byen. Men det skal være i en mængde, byen kan klare. »Det skal være Dragør, som sætter rammerne og styrer udviklingen selv,« siger han og tilføjer, at Dansk Folkeparti ikke er indstillet på at overdrage den udvikling til andre.

Peter Læssøe (T) erkender, at det er en kompleks problemstilling. Han nævner, at der kan være mange muligheder for byen ved at komme på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Det kan for eksempel være støtte fra fonde til at løse de problemer med den øgede turisme og presset på infrastrukturen. Han nævner herunder muligheden for at få fondsstøtte til at etablere et underjordisk parkeringsanlæg, der vil kunne løse problemet og være en gevinst for byen.

Borgerinddragelse

Venstres Kim Dupont mener, at det er et oplagt projekt til borgerinddragelse, og han mener også, at man skal vente med at træffe en beslutning, indtil alle konsekvenser er belyst.

Liste T bakker op om en borgerinddragelse. »Det er godt nok vanskeligt med borgerinddragelse lige nu,« siger Peter Læssøe, men han mener, det skal ske.

Nikolaj Bertel Riber ser sig selv som UNESCO-skeptiker, og han synes, at det er en god idé at stoppe op og iagttage både den politiske og den folkelige opbakning til projektet.

Dansk Folkeparti er enig i, at der skal ske en borgerinddragelse, og Morten Dreyer tilkendegiver, at det er vigtigt, at Dragør skal være en god by at bo i, med god service over for borgerne.

Ubekendte konsekvenser

Efter Ebbe Kyrøs mening blev beslutningen om, at Dragør skal på verdenskulturarvslisten, taget tilbage i 2017, da en enig kommunalbestyrelse søgte om optagelse på tentativlisten. Selvom Dragør allerede har haft tre års betænkningstid siden ansøgningen, kan Ebbe Kyrø dog godt bakke op om lidt mere betænkningstid. Dog påpeger han, at man skylder staten og Slots- og Kulturstyrelsen et klart svar.

Kenneth Gøtterup fortæller, at Konservative for tre år siden så muligheder for Dragør, da de stemte for, at Dragør skulle på tentativlisten. Dog mener han, at hele kommunalbestyrelsen i 2017 stemte for uden at have begreb om, hvad det ville få af betydning for Dragør Kommune. Kenneth Gøtterup kritiserer den samlede kommunalbestyrelse for i tre år at have lukket øjnene og valgt ikke at drøfte ansøgningen.

Konservative ved ikke, hvad det kommer til at koste Dragør Kommune, hvor mange turister, der kommer, og om byen, infrastrukturen og den kommunale administration kan klare det. »Alt det skal vi have ordentlig belyst, for vi kan sige ja til at arbejde videre med en ansøgning,« lyder det fra Konservatives gruppeformand.

Borgmesteren er enig i, at der gennem de sidste år, hvor der ikke er arbejdet med forslaget, har været et manglende kendskab til konsekvenserne.

Beslutning udskudt

Der er allerede afsat 100.000 kr. af de i alt 400.000 kr., som det vil koste at færdiggøre ansøgningen til UNESCO. På kommunalbestyrelsesmødet i torsdags skulle der blandt andet stemmes om at afsætte de resterende 300.000 kr. Men det kom slet ikke så langt, for både Venstre og Konservative havde ændringsforslag til forvaltningens oplæg. Fælles for de to ændringsforslag var, at partierne ikke ønskede, at der skulle træffes beslutning om en ansøgning nu.

Konservatives ønske gik på, at forvaltningen skulle arbejder videre med at belyse konsekvenserne for Dragør Kommune, og man lagde op til en genovervejelse om, hvorvidt Dragør overhovedet skulle søge om optagelse. Dette forslag fandt ikke opbakning blandt de øvrige partier.

Venstres ændringsforslag, der lød på at afsætte mere tid til at vurdere ansøgningen, blev derimod vedtaget. Tiden skal blandt andet bruges til en bred borgerinddragelse.

Det er ikke besluttet, hvornår sagen skal tages op igen, eller hvordan borgerinddragelsen skal finde sted.

Ifølge Dragør Nyts oplysninger skal den egentlige procesplan for Dragørs UNESCO-ansøgning behandles på Økonomiudvalgets møde i december.

TM