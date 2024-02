Unges trivsel i Rotary

Foredrag med Maja Vain Gilbert

Torsdag den 8. februar kl. 18.30 afholder Dragør Rotary Klub møde på Dragør Strandhotel, hvor psykolog Maja Vain Gilbert vil fortælle om unges trivsel.

Maja Vain Gilbert har stiftet psykologfællesskabet Ung Terapi, der er et fællesskab af psykologer, der kun arbejder med unge. Hun har desuden skrevet bogen »Pust ud« og er som skribent også flittig kronikør om emnet, blandt andet i Politiken og Information.

På mødet denne aften vil Maja Vain Gilbert fortælle om unges forventninger til sig selv og om det pres, mange føler for at skulle præstere. Hun vil ligeledes samt forklare om tendensen i samfundet til at sætte en diagnose på, når livet er svært.

Arrangementet indledes med spisning (deltagerne betaler selv for middagen).

Tilmelding påkrævet – se annoncen på side 2.