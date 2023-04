Unyttige historiefacts

Underholdende graverboligmøde

På Store Magleby Kirkes graverbolig torsdag den 27. april kl. 9.30 giver lektor Michael Frederic Hvid Hawkins foredrag.

Lektorens foredrag indeholder de mere skæve eller »unyttige« sider af historien. For eksempel vil han fortælle om, at man i Nazityskland kunne købe fyldte chokolader med metamfetamin, at dyr kunne blive stillet for retten i middelalderen, og at Pepsi har været verdens sjettestørste militærmagt!

Michael Frederic Hvid Hawkins vil på underholdende vis sætte fokus på de lange linjer i verdenshistorien. Ved hjælp af sin faglige viden vil han belyse fortællingen igennem forunderlige, populære og unyttige historiefacts. Hele foredraget, der ud over indblik i verdenshistorien består af refleksioner om både fortid og nutid, vil blive bundet sammen til en lærerig indsigt i, hvordan historien på en og samme tid kan både forundre og vise, at mennesket har udviklet sig ... omend det stadig er en besynderlig størrelse.

Gratis adgang.