Usikkerhed omkring ombygning af havnen

Projektet omfattede tætning af Østmolen, oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indarbejdes i mole- og kajanlæg, etablering af supplerende bådepladser i lystbådehavnen, ombygning af havneindløbet til færgehavnen med henblik på, at færgehavnen kan benyttes som A-havn med roligt vand med havnepladser, gennemgravning af sandtangen og lukning af indsejlingen til lystbådehavnen samt etablering af supplerende servicebygninger i lystbådehavnen med bad og toiletbygning. Med i planen var også, at molen skulle forberedes, så den eventuelt senere kunne udbygges og indgå som del af en fremtidig kystsikring af Dragør.

Ifølge planen afsættes der 30 mio. kr. i anlægsbudgettet fordelt over årene 2021 til 2023. Af de 30 mio. kr. skal 20 mio. kr. finansieres ved optagning af lån.

Dobbelt så dyrt

BEPU blev på deres møde i sidste uge orienteret om resultatet af foranalysen. Det viser, at projektet, hvis alle ønsker skal opfyldes, skønnes at koste 59 mio. kr. I analysen er der også lavet et tilpasset projekt, hvor flere af de oprindelige ønsker er udeladt, så anlægsbudgettet kan holdes omkring de 30 mio. kr.

Det tilpassede projekt omfatter tætning af Østmolen, spunsning af sandtangen og oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale henholdsvis indbygges i de nye konstruktioner, og resten klappes, etablering af yderligere 50 bådepladser, og at molehoveder ved indsejling til færgehavnen renoveres.

Ingen anbefaling

Dragør Kommunes forvaltning havde på sidste uges møde indstillet, at BEPU skulle tage stilling til, om de vil anbefale Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med projektet. Men det er uklart, hvordan flertallet forholder sig til sagen.

Venstre foreslog, at sagen sendes videre Økonomiudvalget uden anbefaling, og fik opbakning til forslaget fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og liste T.

Som det eneste parti tilkendegjorde Konservative deres holdning til sagen og stemte imod Venstres forslag.

I indførslen i protokollen begrunder Konservative deres nej med, at hele sagen baserer sig på lånoptagning på 20 mio. kr., og Konservative er af den opfattelse, at vedligehold af havnen skal holdes inden for det i forvejen afsatte rammebeløb i budgettet på 10 mio. kr.

Konservative stemte ligeledes imod lånoptagningen i april sidste år.

Ifølge Konservative kan det samtidig konstateres, at de visioner, som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre havde for lånoptagningen, ikke kan gennemføres, da de samlet vil beløbe sig til 59 mio. kr.

Videre proces

På trods af den manglende anbefaling fra BEPU skal sagen behandles på næste møde i Økonomiudvalget, torsdag den 20. maj, samt i kommunalbestyrelsen den efterfølgende torsdag, den 27. maj.

TM