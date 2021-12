Vi har modtaget:

Vaccination af ældre i eget hjem

Hvornår mon det kan lykkes at få min gamle mor på 96 år vaccineret med det tredje stik? Hun bor, som kommunen jo helst ser, i sin egen bolig, men kan ikke komme på gaden efter et fald i oktober.

Det er som om, denne gruppe af ældre er »tabt på gulvet«. De ældre på plejehjem blev vaccineret med det tredje stik som de første. Vi har ringet fra »Herodes til Pilatus«, men det er endnu ikke lykkes at få hende vaccineret i eget hjem.

Dette skal ses sammenholdt med, at hun dagligt får besøg af til tider rigtig mange forskellige personer fra hjemmeplejen, som godt nok for de flestes vedkommende er vaccineret med det tredje stik – men der er dog stadig personer, der ikke er vaccineret. Ja, alle bliver testet, men kun to gange om ugen, som det foreskrives. Men er dette nok? Det vil jeg stille mig tvivlende over for.

Dragør Kommune følger ligeledes de foreskrevne regler om, at ansatte godt må gå på arbejde, selv om man har en smittet person i husstanden – blot man ikke har symptomer. Dette, synes jeg, er under al kritik, specielt når man tænker på, at det drejer sig om besøg hos svagelige ældre.

Og med Dragørs høje incidenstal kan det vel kun et spørgsmål om held, hvis min mor ikke bliver smittet ... med deraf følgende fatal konsekvens.

Med venlig hilsen

Vivian Adelfest

Nordre Kinkelgade 17C