Vækning af læselyst i folkeskolen

På biblioteket skal eleverne lytte, lede og bygge. Alle deres sanser er i brug, påpeger Ann Harnek. Et af forløbene hedder eksempelvis »Læs med Lego«, og her lytter børnene først til en historie, og bagefter skal de bygge den ud af lego-klodser. Det kan også være, at eleverne kun får halvdelen af en historie, som de så selv skal bygge slutningen på.

Flere biblioteksbesøg

Sascha Jørgensen, der er dansklærer og læsevejleder i Dragør, tilmelder sig med egne ord alt, hvad hun kan komme med til på biblioteket.

»Vi har nogle sindssygt kompetente børnebibliotekarer. Det er sådan en fornøjelse at komme derned, og så har de bare valgt 40 gode bøger ud i alle genrer, og de kan fortælle inspirerende om handlingerne og om hvem, der kunne have glæde af at læse dem,« fortæller Sascha Jørgensen.

Hun håber også, at besøgene på biblioteket i skoletiden kan anspore de unge til at kigge forbi i fritiden – ikke kun for at læse, men også for bare at sidde og spille et spil og være sammen med kammeraterne.

»I dag kæmper vi meget både som forældre og lærere med børns lyst til at læse, fordi der er så meget andet, der konkurrerer med bogen. Jeg tror, at en af måderne til at vække læselysten er at komme fysisk på biblioteket og kunne dufte bøgerne, se forsiderne og blive inspireret i det litterære miljø,« siger Sascha Jørgensen.

De faste forløb bygger ovenpå hinanden, så forløbene har en rød tråd fra år til år. For eksempel deltager alle 6.-klasser hvert år i »Smart Parat Svar«, som er en national konkurrence. Men allerede i 5. klasse forbereder eleverne sig på quizzen i »Litteratur-bingo« på biblioteket.