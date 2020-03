Vagtskifte i Rsoptik

Af Thomas Mose

En epoke er ved at være slut, når Rie Sørensen ved udgangen af februar stopper som optiker i Rsoptik efter godt 23 år i butikken på Kongevejen. Dog er det ikke ensbetydende med, at man skal se sig om efter andre muligheder, hvis man har problemer med synet. Rsoptik fortsætter nemlig med andre ejere og en ny optiker.

Dragør Nyt har været på besøg i forretningen på Kongevejen for at høre mere om, hvad man kan forvente.

Tidlig overtagelse

Man skal vende sig til nye ansigter, når man træder ind i Rsoptiks lokaler. Men med de to nye ejere, Morten Gammelmark og Karsten Laugesen, kan man stadig forvente at få den samme gode service og kvalitetsprodukter i »high-end-design-segmentet«. Faktisk har de begge allerede fået et fint kendskab til, hvad det vil sige at drive en forretning i Dragør. De overtog nemlig butikken tilbage i september måned sidste år, og de har på den måde kunnet lære af Rie Sørensen, der har samlet et væld af erfaring fra sine mange år i Dragør.

Erfaringerne har hun dog til tider måttet tilegne sig på den hårde måde. Hun havde nemlig ingen idé om, hvad der skulle til for at drive en butik.

»Jeg vidste en masse om øjnene og synet,« fortæller den afgående optiker, som tilføjer med et grin: »Jeg anede ikke, hvad en debitor og en kreditor var.«

Indkøb af brillestel var også en udfordring i begyndelsen.

»Jeg havde skuffer, der bugnede af brillestel,« fortæller Rie Sørensen om den svære begyndelse. Kontakten til en virksomhed, der forhandler brillestel, hjalp hende dog til at få styr på lageret.

Bettina Nøbølle (tv.) overtager opgaven som ny optiker, når Rie Sørensen (th.) på fredag går på pension. Foto: Thomas Mose.

Efter at have høstet de første erfaringer fandt Rie Sørensen sit koncept og har kørt butikken efter det samme siden. Devisen har været, at ingen skulle gå med de samme briller. Hun har truffet et bevidst valg om at tage produkter ind, som man ikke finder i alle andre butikker.

»Jeg havde et mærke, som var gået godt i nogle år. Pludselig kunne jeg se, at halvdelen af byen gik med det mærke, og det var for mange,« fortæller Rie Sørensen.

Krisen, der holdt sit indtog i 2008, har dog også været en af de episoder, hvor det har gjort ondt. Der var tomme butikker på Kongevejen, og alle skulle tilpasse sig for at overleve. Det tog flere år, inden det blev bedre.

Kvalitet på hylderne

I sit arbejde som optiker beskriver Rie Sørensen sig selv som Kliniker – med et stort k. Hun fortæller, at når man har gjort et godt arbejde med at finde den rigtige løsning til kunderne, virker det forkert at sætte det i et dårligt produkt.

»Jeg har altid haft ry for, at være en dyr butik,« siger Rie Sørensen – og tilføjer hurtigt derefter: »Men det er jeg ikke! Jeg har altid bare valgt at have de gode ting på hylderne.«

Der har været ganske få kunder inde, som ikke har kunnet forstå, hvorfor brillerne var så meget dyrere end i de store kæder, der ofte kører mange rabatkampagner. Men Rie Sørensen fortæller, at hun gennem dialog har kunnet forklare, hvad forskellen er på produkterne – og dermed også prisen. Dog tilføjer hun, at det har aldrig været et problem.

Service i højsædet

Kunderne er hovedsageligt lokale, men der kommer også kunder fra andre steder i københavnsområdet.

»Jeg har dyrket min viden på kunden,« fortæller Rie Sørensen, der ligeledes har dygtiggjort sig ved at tage en række efteruddannelseskurser, og hun tilføjer: »Det har betydet, at en række øjenlæger, blandt andet øjenafdelingen i Glostrup, har henvist til mig.«

Hun peger på, at man skal stole på sin optiker – og forholdet kan være ganske intimt. Det er vigtigt, at kunden kan fortælle om sin sygehistorie og den medicin, man eventuelt tager, da det kan påvirke ens syn.

Som en butik, der er uafhængig af de store kæder, vil man i Rsoptik møde et personale, som ikke bare hurtigt skiftes ud, lyder det fra de nye ejere. Bettina Nøbølle, der er ny i rollen som optiker i Rspotik, vil fortsætte i forgængerens fodspor.

»Jeg har det lige som Rie – jeg er også kliniker, der gerne vil nørde min viden igennem, så vi kan give den fulde service,« lyder det fra Bettina Nøbølle i hendes beskrivelse af, hvad man i fremtiden kan forvente sig som kunde.

»Det skal ikke bare være et fem-minuttersshow, og så sælger vi briller. Vi vil gerne løse de problemer, kunderne slås med. Det er det, jeg godt kan lide som optiker,« fortæller Bettina Nøbølle, som også forklarer, at der ikke vil blive skruet ned for hverken service eller kvalitet.

Dog bliver det også vigtigt fortsat at holde fingeren på pulsen. Der vil komme ny glas-leverandør i butikken, og dertil vil man også kunne finde nye stel og mærker. Rsoptik forhandler kvalitetsglas fra Optiswiss og vil inden for ganske kort tid også forhandle glas fra den tyske producent ZEISS, der er blandt de førende inden for innovation og miljøhensyn, eksempelvis ved vandbesparelse i produktionen. Glassene slibes i butikken på Kongevejen, hvorved man kan stå inde for kvaliteten. Og om nogle få uger kommer der blandt andet en ny elektronisk phoropter, som er det apparat, der bruges til at måle synet.

Blandt de nyheder, man vil kunne finde fremover i Rsoptik, er konceptet »brilleFLEX«. Med det kan man få briller via leasing – med mulighed for at have forskellige briller at skifte imellem til en fast månedlig ydelse.

»Vi har lavet konceptet for at imødekomme kundernes behov. Mange ønsker at have flere briller at vælge imellem, og prisen på briller kan give begrænsninger for antallet af briller, man har råd til,« forklarer den nye optiker, inden hun tilføjer: »Briller er et vigtigt redskab, og med BrilleFLEX-ordningen kan vi give flere mulighed for at få deres ønsker opfyldt.«

En del af lokalmiljøet

Foto: Thomas Mose

Rsoptiks ønsker også fremadrettet være en del af det lokalmiljø, som Dragør udgør.

Morten Gammelmark fortæller, at man vil gøre en dyd ud af selv at købe lokalt. For eksempel er glassene, hvori man får serveret sin kaffe, fra Glasseriet, og vinduesdekorationerne er udført af en lokal.

Samtidigt oplyses det, at næsten alt vil være til salg i butikken.

»Man kan komme ind og købe vores udstillingshylder,« siger Morten Gammelmark og tilføjer med et smil: »Vi skal selvfølgelig lige have nogle dage til at finde en alternativ løsning, hvis nu det er hylderne, man ønsker at købe.«

Den nye optiker har bemærket, at der er et rigtig godt drive i byen. »Der er ingen tvivl om, at butiksindehaverne i Dragør gerne vil hinanden,« fortæller Bettina Nøbølle, der oplever, at det er blandt årsagerne til, at både lokale og gæster kan lide at være i Dragør.

»Folk er gode til at handle lokalt,« byder den afgående optiker ind. Hun kan se, at også de unge i byen bliver bedre til at udnytte de tilbud, Dragør kan bidrage med. »Det kan jeg særligt se på salget af kontaktlinser. Det er yngre mennesker, der hører, at der en god optiker i byen,« fortæller Rie Sørensen, som tilfreds forklarer, at der er en tendens til, at kunderne bliver yngre og yngre.

Kundegruppen af yngre sås også, da dørene til Rsoptik i efteråret blev åbnet i forbindelse med Dragør Gadelaugs halloweenarrangement.

»Der var sort i gaden af lokale børnefamilier, der støttede op om arrangementet,« siger Rie Sørensen.

Bettina Nøbølle supplerer med, at det er planen, at der også i fremtiden skal være events, hvor Dragørs borgere kan komme ind i butikken under andre forhold, end de kan til hverdag – på den måde får butik og beboere også bedre kendskab til hinanden. Man vil i Rsoptik ligeledes fortsætte i Dragør Gadelaug, som man gerne vil være med til at støtte aktivt op om.

»Rsoptik skal være et sted, hvor man altid skal være velkommen til at komme ind og kigge, få en kop kaffe, et glas vin og en snak,« lyder det fra Bettina Nøbølle, som også fornemmer en stigende trend i, at kunderne søger ud af centrene og tilbage til lokalmiljøet. Herom tilføjer hun: »Folk har nok fundet ud af, at hvis du vil handle her, når du bliver gammel, så bliver du også nødt til at handle her i dag.«

Der er mulighed for at sige farvel til Rie Sørensen, og hej til Bettina Nøbølle på fredag, den 28. februar, hvor der kl. 14–19 afholdes reception i Rsoptiks butikslokaler.