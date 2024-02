Valentinsgudstjeneste

Onsdag den 14. februar, valentinsdag, kl. 19.30 fejrer man kærligheden i Dragør Kirke.

Valentinsdag er kærlighedens dag for både den lidenskabelige og sanselige kærlighed samt for den nære og omsorgsfulde kærlighed til et vigtigt menneske.

Dragør Kirke inviterer til en aften med plads til kærligheden, nærheden og sanserne.

I kombination med kærlighedssange ved Mark Dixon og Christoffer Brodersen, champagne og chokolade vil der være ord fra sognepræst Anette Lyneborg.

Gratis adgang.