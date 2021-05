Vi har modtaget:

Valg til spidskandidat i Venstre

Vores borgmester gennem snart otte år, Eik Dahl Bidstrup, stopper, da han har fået nyt job. Venstre i Dragør skal derfor vælge ny spidskandidat til kommunalvalget – et valg, der foregår på et opstillingsmøde onsdag den 26. maj.

Jeg har valgt at stille op til dette valg af flere grunde.

Jeg ønsker, at Venstre skal stå med en krystalklar, liberal profil.

Som borger i Dragør må man aldrig være i tvivl om, hvad Venstre står for – en stærk, selvstændig kommune med mest mulig frihed til borgerne og altid under hensyntagen til andres frihed.

Jeg ønsker, at Dragør skal være førstevalget, når mennesker overvejer hvilken hovedstadskommune, der giver de bedste muligheder for at leve præcis dét liv, de ønsker. Et samfund, der giver mulighed og frihed til at vælge – uanset om vi taler om daginstitutioner, skoler eller plejehjem. Derfor går jeg stærkt ind for private institutioner, privatskoler og friplejehjem.

Vi må aldrig blive et discountsamfund, men vi skal gennem en dybt ansvarlig økonomistyring kunne tilbyde et trygt og stærkt lokalt velfærdssamfund. Derigennem forbliver vi en attraktiv by, hvortil vi fortsat vil kunne tiltrække ressourcestærke skatteborgere.

Vi skal udnytte de mange gode og innovative initiativer – både private og erhvervsmæssige – så vi fremstår som en levende, grøn og spændende by, der altid har noget interessant at byde på – blandt andet hyggelig udeservering, som skaber liv, og frivillige fællesskaber, der skaber aktiviteter og nye initiativer.

Endelig vil beslutninger gennem borgerdialoger, høringer og gerne lokale afstemninger få en central rolle.

Politikere er til for borgernes skyld og ikke omvendt.

Jeg er naturligvis bevidst om, at ansvaret er stort, og at der venter store, men også interessante udfordringer. Allerede fra lille lærte jeg af min far, der var modstandsmand, at man aldrig skal give op, men kæmpe så godt man kan. Uanset, hvor svær en opgave er, så skal man altid bevare håbet. Denne lære har jeg givet videre til mine børn, og den prøver jeg også selv altid at leve efter.

Med venlig hilsen

Kim Dupont