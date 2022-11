Valgets resultat i Dragør

Tirsdag den 1. november blev der afholdt folketingsvalg, og resultatet blev historisk – med det hidtil højeste antal partier repræsenteret på tinge.

Lokalt i Dragør fulgte valget i store træk de landspolitiske tendenser, men dog med en række afvigelser. Således gik Det Konservative Folkeparti frem i Dragør, og Moderaterne blev næststørste parti ved valget lokalt.

Alle 12 partier, der opnåede valg til folketinget, kom også i Dragør over spærregrænsen på 2% – ligesom de to partier, der ikke klarede kravet, heller ikke formåede det i Dragør. Stemmeprocenten var atter højere, end landsgennemsnittet, i Dragør – og praktisk talt identisk med 2019, denne gang flotte 88,86%.

Hvis man anlægger samme blokfordeling, som analytikerne anvender på landsplan, blev fordelingen blandt blokkene i Dragør 39,9% til »rød blok«, 14% til Moderaterne og 46% til »blå blok«.

Blandt de personlige stemmetal kan bemærkes, at Peter Hummelgaard (A) blev topscorer med 517 stemmer, efterfulgt af Martin Wood Petersen (C) med 412 stemmer, Pia Olsen Dyhr (F) med 322 stemmer og Martin Geertsen (V) med 270 stemmer.

I skemaet over de personlige stemmer er de kandidater, der opnåede valg til folketinget, fremhævet. Det lykkedes således ikke for Martin Wood Petersen eller Martin Geertsen at opnå valg trods de flotte personlige stemmetal i Dragør, da begge partier gik tilbage på landsplan og i Københavns Storkreds.