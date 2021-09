Vi har modtaget:

Valgflæsk i store mængder

Ved at læse de sidste to numre af Dragør Nyt (Dragør Nyt nr. 33 og 34 – red.) er det beskæmmende hvor meget vrøvl, der bliver skrevet og lovet. Allerede nu to måneder før valget er alle partier ved at overgå hinanden med alle mulige løfter.

I Dragør Nyt den 18. august (læs indlægget her – red.) skriver bl.a. Anne Funk f.eks, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe er positivt stemt angående kulturhus på havnen.

Man har snakket med Dragør Biografforening, Dragør Revyen, Museum Amager, Dragør Turistråd, Kunstrepublikken og Kunstfestivallen.

Mig bekendt er der ikke nogen af disse foreninger, der vælter sig i penge!

Men i læserbrevet nedenunder i samme Dragør Nyt skriver formanden for samme parti følgende:

»Skal forslag gøres seriøse, bør man først finde svarene på følgende:

Hvad vil man foreslå? Hvor nøjagtig skal det ligge? Hvad må det koste? Og hvor skal pengene komme fra?«

Det er svært at se, de to skribenter kommer fra samme parti! Men de har til alt held to måneder til at blive enige i partiet.

Til alle de andre partier, inden I også kommer med luftkasteller angående værftgrunden, så fortæl lige hvem og hvad, der skal betales for oprensningen af den grund!

Med venlig hilsen

Peter Grovermann