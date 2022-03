Vi har modtaget:

Vandforsyning

Det er patetisk at høre på forslag om at slå Tårnby og Dragørs vandværker sammen

Tårnby og Dragør Kommuner har noget tilfælles med vandet. De har begge et dagligt behov for at hente vand udefra i store mængder. Hver kommune henter mindst 75% af vandet fra HOFOR.

Dragør får vandet leveret igennem det lokale net i Tårnby, og der betales med et løbende transmissionsgebyr til Tårnby.

Hvis vi lytter til liste T, så skal alt løses i et fælles vandværk for de to kommuner.

For et år siden blev byrådet reelt stillet to løsninger for en varig, kommende vandforsyning.

Den langt billigste måde vil være at anlægge et rør fra HOFORs overordnede netværk. Det betyder, at vi nedlægger Dragørs to vandværker og sender vandet direkte ind i vor lokale netværk. Det fremtidssikrer vandforsyningerne, og det vil være blødt vand.

Den dyreste metode vil være at ombygge vandværkerne og installere membranrensning. Herved kan vi en tid endnu oppumpe vand fra de to vandboringer, der stadig er operative.

Men ombygningerne af vandværkerne vil være ret dyre, og anlægget vil være en nyskabelse i Norden. Anlægget er ikke afprøvet i større målestok, hvilket betyder, at hvis der måtte opstå problemer, så vil det være dragørborgerne, som selv må løse det, uden at der er specialister, som i forvejen kender til systemet.

Et springende punkt er, hvad man gør ved spildevandet. Processen med membramrensning efterlader cirka 30% forurenet vand. Må Dragør udlede dette vand i Øresund? Det skal efterfølgende afklares med miljøstyrelsen. Vil en miljøminister med åbne øjne godkende en fast udledning af forurenet vand i Øresund? Jeg tror det næppe.

Skal vandet renses i rensningsanlægget, vil det blive dyrt, og dertil skal rensningsanlægget sandsynligvis udbygges. Membranrenset vand vil ikke være blødt vand.

Gennem adskillige år har jeg forsøgt at få startet en drøftelse af fremtiden for vandforsyningen i Dragør.

For cirka to år siden bad et flertal i byrådet om, at HOFOR lavede en fremtidsplan. Efter grundige undersøgelser blev rapporten præsenteret for byrådet for lidt over et år siden. Her anbefalede Dansk Folkeparti klart rørløsningen.

I stedet for at vælge en af de to løsninger pressede liste T på for at få en neutral ekspertvurdering. Nu – efter et år og en millionregning senere – foreligger COWIs rapport. Intet er ændret – bortset fra at tiden er gået.

Om få dage skal byrådet så træffe en beslutning. Dansk Folkeparti anbefaler fortsat et »ja« til en rørløsning, så vi efter års venten kan få renere og blødt vand – endda den billigste løsning.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Bestyrelsemedlem i HOFOR