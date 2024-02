Velbesøgt åbent hus-arrangement

Forrige mandag valgte mange unge mennesker og deres forældre at tage en tur til Tårnby Gymnasium og HF for at stifte nærmere bekendtskab med skolen og dens tilbud

Mandag den 22. januar afholdt Tårnby Gymnasuim og HF (TG) deres efterhånden så traditionelle åbent hus-arrangement for kommende TG’ere og deres forældre.

Der bydes velkommen med taler og musikalsk underholdning.

Multihallen, der lagde areal til arrangementet, var proppet til sidste plads, og de mange besøgende blev her præsenteret for taler fra både rektor og elever samt for et musikalsk indslag fra en række af de musikelever, der også skal medvirke i den kommende TG-musical.

Herefter fik dagens gæster adgang til hovedbygningen, hvor lærere og elever stod klar til at svare på spørgsmål og vise rundt.

Hvert studieretning havde sin egen stand, hvor det var muligt at få indblik i de forskellige fag, den indeholdt, og derudover var der også i mulighed for at få information om skolens eliteidræt og talentarbejde samt om livet som gymnasieelev generelt.

Arrangementet på TG er gerne lidt af festdag – med sommerfugle i maven af spændingen over det nye kapitel, der skal tage sin begyndelse efter sommerferien, går de unge og deres forældre rundt og suger informationer og oplevelser til sig. Og blandt gæsterne denne gang sås også tidligere elever, som besøgte gymnasiet med deres yngre søskende og nød gensynet med deres lærere og deres gamle skole.