Verdensmålscertificering

Onsdag den 8. juni kl. 10–12 fejrer på Dragør Bibliotekerne, at de er blandt de ti første biblioteker, som er blevet verdensmålscertificeret.

Selve fejringen vil foregå på Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18, hvortil bibliotekerne i dagens anledningen har inviteret borgmester Kenneth Gøtterup og en masse glade børn forbi.

Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann vil indlede med at byde velkommen, hvorefter borgmester Kenneth Gøtterup holder tale og hjælper med at vande bibliotekets figentræ.

Efter talen vil der blive serveret saftevand og kage, inden lokale landmænd fra Seerupgaard kigger forbi til en snak om økologi.

At blive verdensmålscertificeret betyder, at bibliotekerne fremover vil skabe nye, lokale initiativer, som borgerne kan mødes om og drive i fællesskab med støtte fra biblioteket.

»Der er brug for, at flere tager aktivt del i den omfattende bæredygtige omstilling, vi som samfund står overfor, og her har de danske folkebiblioteker et helt særligt potentiale.« – og »Bibliotekerne spiller en vigtig rolle i lokalsamfundet og er den kulturinstitution i Danmark, der når bredest ud med sine 38 millioner årligt besøgende,« skriver Danmarks Biblioteksforening i pressemeddelelse.

Og at bibliotekerne også selv skal være med til at gå forrest ved at udvikle mere bæredygtige løsninger i deres egen hverdag, kan man høre mere om på dagen.

Som en del af fejringen vil der også være kage i Biblioteket i Hollænderhallen.

Gratis adgang.