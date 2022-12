Vi er godt klar over, at en investering i at bibeholde Dragør Bio vil kræve, at kommunalbestyrelsen støtter en renovering eller et kulturhus. Vi foreslår blandt andet flere arrangementer og aktiviteter med flere populære og kendte film, klassearrangementer i biografen, plakater på skolerne, et skriv på grupper og meget mere.

Vi har mange idéer og ambitioner, men vi føler ikke, at vi bliver lyttet nok til. Der bliver konstant truffet beslutninger om os, men hvorfor er vi ikke en del af dem, når det er os, det drejer sig om? Vi bliver ikke hørt, og det er problematisk. Vi er derfor i gang med et projekt, som er en genetablering af et ungdomsråd. Vi mener nemlig, at det vil være en god milepæl og en god måde, at vi kan skabe mere indflydelse på, så kommunalbestyrelsen lytter til os.

Fremtiden er os børn og unge, og det vil vi kæmpe for.

Med venlig hilsen

David Prammann Schrøder og Valdemar Alstrup-Berentzen

Medlemmer af Fælleselevrådet i Dragør